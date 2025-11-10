Damir Krznar dobio otkaz u Mađarskoj

Podijeli :

xAncaxTepeix via Guliver

Hrvatski trener Damir Krznar više nije trener mađarskog prvoligaša.

Ujpest je smijenio Krznara.

“Uprava Upesta od 9. studenoga 2025. razriješila je dužnosti glavnog trenera Damira Krznara. Ujpest FC zahvaljuje Damiru Krznaru na trudu i radu za klub te mu želi puno uspjeha u novoj etapi karijere. Prvu momčad će do daljnjega privremeno voditi Bodor Boldizsár“, objavio je Ujpest.

Otkaz je stigao nakon subotnjeg domaćeg poraza 0:3 od ETO-a u 13. kolu prvenstva. Krznaru je to bio sedmi poraz u 17 utakmica s Ujpestom, a ostvario je četiri pobjede i šest neriješenih rezultata. Momčad je preuzeo početkom svibnja, a klub ostavlja na devetom mjestu u konkurenciji 12 klubova.

U Ujpestu igraju i dva bivša dinamovca, Arijan Ademi i Fran Brodić.