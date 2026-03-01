Dambrauskas u derbiju za naslov azerbajdžanske lige vodio s 3:0 pa na kraju morao spašavati bod

Podijeli :

(AP Photo/Anton Uzunov) via Guliver Image

Od sezone 2025./2026. Valdas Dambrauskas, bivši trener splitskog Hajduka, vodi azerbajdžanski Sabah iz Bakua te je trenutačno u borbi za naslov. U 22. kolu igrali su protiv Qarabaga koji je nedavno izborio šesnaestinu finala Lige prvaka, a bili su na pravom putu da upišu pobjedu jer su vodili s 3:0. Na kraju su to ispustili te su se u posljednjim minutama grčevito branili za očuvanje boda. U tome su i uspjeli te je susret završio 3:3.

Poveo je Sabah u 13. minuti golom Khayala Aliyeva da bi u 54. pogodio Aaron Malouda, sin legendarnog igrača Lyona i Chelseaja Florenta Maloude. Šest minuta kasnije na 3:0 je povisio Joy-Lance Mickels te se činilo da će Sabah upisati vrijednu pobjedu u borbi za naslov azerbajdžanske Premier lige.

Ipak, Qarabag je u 73. minuti smanjio golom Pedra Bicalha, u 78. minuti je Kevin Medina smanjio na 3:2, a potpuni egal stigao je u 84. minuti kada je zabio Musa Qurbanly. Imao je Qarabag dovoljno vremena za potpuni preokret, ali Sabah je izdržao te je zadržao bod na teškom gostovanju.

Momčad Valdasa Dambrauskasa je prva na tablici s 53 boda te imaju sedam bodova više od Qarabaga, no najuspješnija ekipa lige, koja je osvojila posljednje četiri godine osvajala naslov, ima i utakmicu manje 11 kola prije kraja. Odnosno, Qarabagu je ostalo još 12 utakmica do kraja.