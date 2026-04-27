Dambrauskas u Azerbajdžanu upisao novo slavlje: Jedna pobjeda dijeli ga od povijesnog naslova

Valdas Dambrauskas, bivši trener Hajduka i Gorice u SuperSport HNL-u, nastavlja voditi azerbajdžanski Sabah Baku prema prvom trofeju u Premier ligi. U ponedjeljak su na domaćem terenu slavili s 2:0 protiv posljednjeplasiranog Karvana te su napravili novi korak prema naslovu.

Dominirao je Sabah protiv slabašnog Karvana čitavo prvo poluvrijeme, ali nije uspio povesti čak i nakon što je gostujući klub ostao s desetoricom nakon crvenog kartona Gavija Thompsona.

Dambrauskas radi vrhunski posao u Azerbajdžanu, nevjerojatnim preokretom stigao je nadomak duple krune Dambrauskas napravio senzaciju i došao na korak od osvajanja titule

Međutim, početkom drugog dijela Sabah je golom Gabonca Orphea Mbine stigao do ključnog vodstva. Ubrzo nakon tog gola zabio je i Aaron Malouda, sin legendarnog igrača Chelseaja Florenta Maloude koji je u svojoj karijeri igrao za dvije reprezentacije, Francusku i Francusku Gvajanu.

U 64. minuti Valdasu Dambrauskasu je posao malo otežao Aleksey Isayev koji je zaradio crveni karton, no to nije omelo Sabah. Vodeća momčad azerbajdžanske Premier lige na kraju je slavila s 2:0 te je povećala prednost na vrhu.

Ovim slavljem je Sabah ponovno pobjegao drugoplasiranom Qarabagu na +13. Qarabag ima i utakmicu manje, no to ne bi trebalo igrati preveliku ulogu jer Sabahu u preostala četiri kola treba još samo jedna pobjeda kako bi osvojio prvi ligaški naslov u svojoj kratkoj povijesti od 2017. godine.

Inače, u posljednjih 12 godina Qarabag je osvojio čak 11 izdanja Premier lige pa je ovo još veća senzacija bivšeg trenera Hajduka (2021.-2022.).

Sabah će imati priliku i osvojiti Kup jer su u polufinalu bili bolji od Qarabaga. Za svoj drugi uzastopni naslov u Kupu igrat će protiv Zire koja je prošlog ljeta igrala i izgubila od Hajduka u Konferencijskoj ligi s ukupnih 3:2 za Splićane.