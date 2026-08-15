Dambrauskas pobjedom krenuo u obranu naslova u Azerbajdžanu

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xGonzalesxPhoto/MortenxKjaerx via Guliver Image

Sabah FK, azerbajdžanski prvak kojega vodi bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas, pobjedom je otvorio novu sezonu tamošnje Premier lige. U prvom kolu je Sabah slavio s 2:0 protiv Kapaza.

Momčad litavskog trenera dugo se mučila protiv Kapaza te je do vodstva stigla tek u 72. minuti kada je za 1:0 pogodio Joy-Lance Mickels iz kaznenog udarca.

Kapaz, koji je bio u podređenoj poziciji kroz cijeli susret, nije zaprijetio Sabahu te su u 91. minuti primili i drugi gol. Taj pogodak je postigao Xisco Severina koji je bio strijelac i u velikom preokretu Azerbajdžanaca protiv Aarhusa u Ligi prvaka.

Sabah je inače prvi put u povijesti izborio play-off Lige prvaka gdje igraju nakon što su prvi put osvojili azerbajdžansku ligu. Klub postoji od 2017. godine te su lani prekinuli veliku dominaciju Qarabaga koji je u posljednjih 13 godina osvojio 12 naslova.

U srijedu će Sabah u Bukureštu igrati protiv Hapoel Beer Sheve koja je s ukupnih 3:0 bila bolja od Crvene zvezde. Pobjednik tog dvomeča prvi put će u povijesti izboriti mjesto u glavnoj fazi Lige prvaka.