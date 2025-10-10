Đalović potpisao novi ugovor, već će sutra voditi momčad na treningu?

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Turski novinar Resat Can Ozbudak objavio je da je Radomir Đalović novi trener turskog prvoligaša Kayserispora.

Isti je novinar već jučer tvrdio da je sportski direktor Kayserispora odletio u Hrvatsku kako bi doveo novog trenera te dodao da je, osim Đalovića, kandidat i Igor Jovićević.

POVEZANO Jakirovićev bivši klub muči se u Turskoj, sportski direktor opet je u Hrvatsku krenuo po novog trenera?

Ozbudak danas objašnjava da je Đalović potpisao ugovor i da će momčad na treningu voditi već sutra.

Đalović je imao uspješnu prošlu sezonu — s Rijekom je osvojio duplu krunu u HNL-u, no zbog lošeg starta u novoj sezoni dobio je otkaz. Nedugo zatim preuzeo je slovenski Maribor, ali je klub napustio nakon samo 16 dana, nakon što je doživio fizički napad od jednog igrača na treningu.

Kayserispor je u aktualnoj sezoni Superlige u velikim problemima. Nakon osam kola još nema pobjedu — upisao je pet remija i tri poraza te se nalazi na pretposljednjem, 17. mjestu ljestvice.