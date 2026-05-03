Dalić gledao veliki derbi pa se družio s Vatrenima uoči Svjetskog prvenstva

Prvo je organiziran susret s Perišićem na ručku na terasi restorana, a zatim i druženje sa Šutalom u unutarnjem prostoru.

VIDEO / Šutalov Ajax u 92. minuti do boda u derbiju protiv PSV-a, Perišić nije nastupio zbog suspenzije

U međuvremenu je odigran derbi u kojem je PSV, već sigurni prvak, nastupio bez rezultatskog imperativa, dok se Ajax bori za plasman u Ligu prvaka. Šutalo je odigrao cijelu utakmicu za Ajax u remiju 2:2, dok je Perišić propustio susret zbog suspenzije.

Obojica su i dalje u planovima izbornika Dalića za nadolazeće Svjetsko prvenstvo koje počinje za manje od mjesec i pol. Hrvatska će igrati u skupini s Engleskom, Ganom i Panamom, u novom formatu natjecanja s 12 skupina, iz kojih u nokaut fazu prolaze dvije najbolje reprezentacije te osam najboljih trećeplasiranih.