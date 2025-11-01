Dalić ga i dalje ne zove u reprezentaciju, a on je sada obranio penal za pobjedu

Podijeli :

(AP Photo/Erik Verduzco)

New York City i Charlotte FC za koji brani hrvatski vratar Kristijan Kahlina odigrali su drugu utakmicu osmine finala MLS-a. Njujorčani su u ovaj susret došli s vodstvom od 1-0 u pobjedama pa je Charlotte tražio bilo kakvu pobjedu u ovom susretu.

Nakon 90 minuta nije bilo pogodaka, a za to su najzaslužniji bili vratari. Kristijan Kahlina je u regularnom vremenu upisao pet obrana dok je Matthew Freese za New York City upisao tri obrane.

Značilo je to da će raspucavanje jedanaesteraca odlučiti hoće li se ići u utakmicu odluke ili će New York s 2-0 u pobjedama izboriti četvrtfinale MLS-a.

Nakon osam serija jedanaesteraca na kraju su bolji bili gosti iz Charlottea, a junak je bio baš hrvatski vratar koji je obranio pokušaj Agustina Ojede. Tako je Charlotte izbori treću utakmicu na svom terenu. Pobjednik tog susreta izborit će četvrtfinale MLS-a.