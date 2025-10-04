Dalić ga i dalje zanemaruje, a on je zabilježio već 11. utakmicu bez primljenog gola

Podijeli :

Charlotte FC Kristijana Kahline upisao je novu pobjedu u subotu navečer. Na gostovaju kod DC Uniteda slavili su s 1:0 te su tako privremeno skočili na treće mjesto Istočne Konferencije.

Kahlininoj momčadi uvelike su pomogli domaći igrači. U 21. minuti je vratar DC Uniteda Luis Barraza zaradio crveni karton, a onda je njegove stope u 30. minuti pratio i Gvatemalac Aaron Herrera.

Tako su domaći od 30 minute igrali s osmoricom igrača u polju, a to je Charlotte iskoristio u 33. minuti golom Wilfrieda Zahe. Nakon toga se momčad Kristijana Kahline nije trebala previše mučiti te su do kraja sačuvali prednost bez da su protivnicima dopustili ijednu priliku.

Kahlina je susret završio praktički bez posla. U prvom dijelu upisao je tri obrane dok u drugom dijelu nije imao posla. Ovo je hrvatskom vrataru bila 11. utakmica bez primljenog pogotka u ovoj sezoni, ali unatoč dobroj formi još nije dobio poziv Zlatka Dalića u hrvatsku reprezentaciju.