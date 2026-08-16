Cristiano Ronaldo najavio kraj karijere: ‘Želim više uživati’

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Cristiano Ronaldo otvoreno je progovorio o mogućnosti skorog završetka profesionalne karijere te otkrio da već razmišlja o životu nakon nogometa. Kapetan saudijskog Al-Nassra o budućnosti je govorio u intervjuu za američko izdanje časopisa Vogue.

Portugalac na mirovinu ne gleda kao na kraj, već kao na početak novog životnog razdoblja. “Isplanirao sam cijelu svoju budućnost”, rekao je 40-godišnji Ronaldo, naglasivši kako nakon odlaska iz nogometa neće imati samo jedan cilj ili aktivnost kojoj će se posvetiti.

“Imam toliko stvari koje će me okupirati da je teško izdvojiti samo jednu. Odlazak u nogometnu mirovinu stvorit će veliku prazninu i to vrijeme moram ispuniti različitim stvarima”, objasnio je.

Među stvarima kojima se želi više posvetiti istaknuo je putovanja i padel, sport koji mu je posebno prirastao srcu. Osvrnuo se i na više od dva desetljeća dugu karijeru, tijekom koje je ostvario gotovo sve što je mogao.

“Želim više uživati, više putovati i igrati padel, koji obožavam. Želim i dalje uživati u onome što sam postigao i što smo postigli zajedno, jer iza toga stoji 25 godina punih odricanja”, rekao je Ronaldo.

Ipak, njegova najzanimljivija poruka stigla je na kraju razgovora. Ronaldo je prvi put tako izravno naznačio da bi se njegovoj karijeri mogao približavati kraj.

“Ovo bi mogla biti moja posljednja godina u svijetu nogometa i želim ostaviti veliko nasljeđe”, izjavio je.

Time je ostavio mogućnost da aktualna sezona bude posljednja u njegovoj profesionalnoj karijeri.