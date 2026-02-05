Ciprani predstavili Mudražiju: ‘On je na misiji, dobrodošao’

Podijeli :

Luka Stanzl/GNK Dinamo

Ciparski prvoligaš AEK Larnaca na svojim je stranicama predstavio Roberta Mudražiju.

Mudražija je otišao iz Dinama i priključio se drugoplasiranoj momčadi ciparske lige na posudbi do kraja sezone.

Ciprani su ga danas predstavili kratkim videozapisom u kojem se Mudražija predstavio navijačima. “On je na misiji. Dobro došao, Roberte”, napisali su u opisu.

Mudražija je prve nogometne korake napravio u Dinamovoj omladinskoj školi, nakon čega je karijeru nastavio u Zagrebu. U inozemstvo je otišao 2016. godine potpisavši za austrijski Liefering. Široj publici u HNL-u afirmirao se nastupima u dresu Osijeka, a zapažene igre otvorile su mu vrata i većeg transfera izvan Hrvatske.

U siječnju 2019. godine preselio je u danski Kopenhagen uz odštetu od 2,7 milijuna eura. Prema podacima Transfermarkta, njegova trenutna tržišna vrijednost procjenjuje se na milijun eura.