Čeka se potvrda: Đalović pred otkazom nakon poraza od Petkovića i Smolčića

Kayserispor je u utakmici 21. kola turskog prvenstva izgubio kod kuće od Kocaelispora 2:1.
Svih 90 minuta u pobjedi gostujuće ekipe odradili su Bruno Petković i Hrvoje Smolčić. Loše su to vijesti za Radomira Đalovića, bivšeg trenera Rijeke koji vodi Kayserispor.
Prema informacijama turskih medija upućenih u rad kluba, Đalović je dobio otkaz nakon poraza, ali još se čeka službena potvrda.
Crnogorac je preuzeo momčad u listopadu, nakon kratkog mandata u Mariboru, a već bi nakon svega četiri mjeseca mogao napustiti Tursku.
Nasljednik mu još nije poznat, a prije angažmana Crnogorca, spominjao se Marko Salatović, pomoćnik Sergeja Jakirovića te ćemo vidjeti hoće li se ponovno njemu okrenuti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!