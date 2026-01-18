Brozović se vraća u Europu, želi ga legendarni trener?

Podijeli :

Imago Sports via Guliver

Marcelo Brozović mogao bi se vratiti u Europu?

Grčki mediji pišu da je Panathinaikos bacio oko na Marcela Brozovića. Bivši hrvatski reprezentativac trenutačno je član saudijskog Al Nassra, s kojim ima ugovor do kraja ove sezone.

Navodno je Brozović želja legendarnog trenera Rafe Beníteza, no Panathinaikos nije jedini zainteresiran. Tu se spominje i bivši Brozovićev klub Inter, a situaciju prati i Juventus.

Moguća odšteta za Brozovića iznosila bi četiri ili pet milijuna eura.

Brozović je u Al Nassr stigao 2023. iz Intera u transferu vrijednom 15 milijuna eura, a od tada je upisao 105 nastupa. Al Nassr mu nudi produljenje suradnje, ali hrvatski veznjak navodno razmatra opciju povratka u Europu.