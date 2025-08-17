Brazilski golman izjednačio rekord legendarnog Engleza

Podijeli :

via Guliver

Fluminenseov vratar Fabio izjednačio je dugogodišnji rekord Engleza Petera Shiltona za najviše natjecateljskih nastupa u muškom nogometu u subotu kada je 1390. put izašao na teren u pobjedi svoje momčadi od 2-1 nad Fortalezom u brazilskoj Serie A.

U profesionalnoj karijeri dugoj 28 godina, vratar Fabio (44), odigrao je seniorske utakmice za Uniao Bandeirante (30), Vasco da Gamu (150), Cruzeiro (976) i Fluminense (234).

“Bog mi je dao ovaj dar”, rekao je Fabio za Globo kada su ga pitali o rekordu. „Moram zahvaliti svima koji su bili dio mog života – mom ocu, majci, sestrama, prijateljima, mojoj supruzi… Trudim se biti dobra osoba. Važno je pomagati suigračima. Zahvalan sam, ali bez Boga ništa ne bi bilo moguće.”

Fabio će u utorak prestići Shiltona ako bude branio kada Fluminense ugosti kolumbijski klub America de Cali u uzvratnoj utakmici osmine finala Copa Sudamericane.

Bivši engleski vratar Shilton priznao je 2023. da se Fabio približava rušenju njegovog rekorda i rekao je da bi prvi čestitao Brazilcu ako bi to učinio.

Shilton, koji je igrao između 1966. i 1997., priznat je kao rekorder za muške profesionalne utakmice, iako je ukupan broj sporan. Guinnessova knjiga rekorda i brojne statističke web stranice kažu da je broj 1390, ali sam Shilton na svom profilu navodi brojku 1387.

Razlika dolazi od toga što Guinness uključuje 16 neslužbenih utakmica koje Shilton ne uključuje, dok on uključuje 13 utakmica za koje je igrao za englesku reprezentaciju do 23 godine, koje se inače ne računaju.