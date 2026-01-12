Boto u Flamengo dovodi kontroverznog Brazilca?

Podijeli :

xSimonxRoex PSI-23533-0045 via Guliver Image

Jose Boto je s Flamengo složio mega momčad koja je osvojila brazilsku Serie A i Copu Libertadores. No, klub takvog renomea nikad ne odmara pa je portugalski sportski direktor već primoran slagati ekipu za sljedeću sezonu.

Kako prenosi Fabrizio Romano, Flamengo se dogovorio s Lucasom Paquetom oko uvjeta, a sada se još čeka West Ham. Brazilski reprezentativac zamolio je trenera Nuna Espirita Santa da propusti treće kolo FA Cupa protiv QPR-a pa se očekuje da će klubovi pronaći zajednički jezik.

Paqueta je inače široj javnosti poznat po kontroverzama oko klađenja. Smatralo se da je namještao utakmice i bilo je spornih trenutaka oko njegovih žutih kartona. Na kraju ipak oslobođen svih optužbi te je sa svojom karijerom nastavio normalno.

Brazilac je inače standardni član Selecaa, brazilske reprezentacije, te je prikupio već 61 nastup uz 12 golova. U West Hamu je uvijek bio jedan od ključnih igrača te je od sezone 2022./2023. zaigrao čak 139 puta uz 23 zabijena gola.

I dalje je u naponu snage s 28 godina, a njegov transfer mogao bi biti jedan od pokazatelja da se brazilski klupski nogomet sve više približava europskom. U nedavnom finalu FIFA Interkontinentalnog kupa Flamengo je namučio PSG te su aktualni osvajači Lige prvaka tek nakon penala slomili brazilski klub.