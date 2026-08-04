Bomba: Salah prihvatio ponudu Trabzona za plaću od 17 milijuna eura!

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AP Photo/Ian Hodgson via Guliver Images

Bomba iz Turske! Kako prenose tamošnji mediji, bivša zvijezda Liverpoola i egipatske reprezentacije, 34-godišnji Mohamed Salah, prihvatio je ponudu Trabzonspora prema kojoj bi zarađivao 17 milijuna eura godišnje, uz mogućih dodatnih pet milijuna eura kroz bonuse. Očekuje se da će potpisati dvogodišnji ugovor.

Jedan od najboljih krilnih napadača proteklog desetljeća postigao je dogovor s Trabzonsporom o dvogodišnjoj suradnji, tvrdi pouzdani turski novinar Yağız Sabuncuoğlu.

Nakon što mu je ovog ljeta istekao ugovor s Liverpoolom, 34-godišnji Egipćanin postao je slobodan igrač i mogao je birati novu sredinu. Čekao se završetak Svjetskog prvenstva, a odluka je, prema navodima turskih medija, sada donesena.

Salah će, prema tim informacijama, zarađivati fiksnu plaću od 17 milijuna eura po sezoni, uz mogućnost dodatne zarade od pet milijuna eura kroz bonuse vezane uz momčadske i individualne učinke.

Iako se Salah mjesecima povezivao s klubovima iz Saudijske Arabije, a zatim i s istanbulskim Beşiktaşem, Trabzonspor je, prema navodima turskih medija, napravio iznenađujući i odlučujući potez.

🚨💣 BREAKING: MOHAMMED SALAH TO TRABZONSPOR, HERE WE GO! ⚪️✨ Agreement closed tonight with Trabzonspor for a 2 year deal for the Egyptian winger on a free transfer. Salah will fly to Trabzonspor this week for medical tests and contract signing until August 2028. DONE. 🇪🇬 pic.twitter.com/0eeV1JTQ0O — Fabrizio Ronaldo (@FabrizioR0naldo) August 4, 2026

Prema informacijama iz Turske, Beşiktaş je odustao od dovođenja Egipćanina zbog visokih financijskih zahtjeva njegova menadžera, što je uprava Trabzonspora iskoristila i preuzela inicijativu u pregovorima.

Očekuje se da će Salah tijekom sljedećih dana doputovati na liječnički pregled i službeno potpisati ugovor s Trabzonsporom, čime bi, ako se transfer realizira, postavio novi rekord turskog nogometa po zvučnosti i financijskoj vrijednosti transfera.