Bomba s Maksimira: Mislav Oršić vraća se u Dinamo?!

Modri će s 33-godišnjim krilnim napadačem potpisati jednogodišnji ugovor uz mogućnost produljenja suradnje. Oršić se vraća nakon epizoda u Southamptonu, Trabzonsporu i ciparskom Pafosu, gdje je prošle sezone odigrao 48 utakmica, uključujući i nastupe u Ligi prvaka.

Iako je 2023. godine pretrpio tešku ozljedu križnih ligamenata, Oršić je uspješno uhvatio pravu formu. Za Pafos je ukupno upisao 67 nastupa, osam pogodaka i 17 asistencija te osvojio naslov prvaka Cipra.

U prvom mandatu u Dinamu, od 2018. do 2023. godine, odigrao je 216 utakmica uz 91 pogodak i 40 asistencija, a posebno će ostati upamćen po europskim utakmicama i doprinosu hrvatskoj reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu u Kataru.

Njegov dolazak u Maksimir mogao bi značiti i odlazak Arbëra Hoxhe, koji navodno ima nekoliko ponuda za transfer.