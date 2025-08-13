Bomba iz Turske, Livaković opet u Dinamu?! ‘Želi se prije svega vratiti u domovinu’

Dominik Livaković očito je završio svoju priču u Fenerbahčeu, gdje je sezonu započeo na klupi u obje utakmice kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Feyenoorda, što pokazuje da Jose Mourinho na njega više ne računa.

Prema turskom novinaru koji prati Fenerbahče, Erdemu Akbasu, klub mu traži posudbu, a u igri su navodno i neke hrvatske momčadi.

“Fenerbahče je u kontaktu s nekoliko velikih klubova u Hrvatskoj i Europi u vezi s posudbom Livakovića, koji se želi prije svega vratiti u domovinu”, naveo je novinar A Spora.

Ako su informacije o posudbi točne, Livaković u Hrvatskoj realno ima samo jednu opciju – povratak u Dinamo. Hajduk otpada jer je doveden Ivica Ivušić, dok bi Rijeka bila moguća tek ako ode Martin Zlomislić, koji trenutno brani odlično.

Najizgledniji scenarij je povratak u Maksimir, no pitanje je hoće li Dinamo, u sezoni rezanja troškova pod Zvonimirom Bobanom, pristati na skupu posudbu. Rok za odluku je još dva tjedna.

Livaković, koji je Fenerbahčeu stigao prije dvije godine za 6,65 milijuna eura, i dalje je prvi izbor Zlatka Dalića. No mora pronaći klub gdje će redovito braniti kako bi spreman dočekao Svjetsko prvenstvo 2026., na koje će se Hrvatska vrlo vjerojatno plasirati.

