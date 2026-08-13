Bomba iz Turske: Galatasaray nudi Zvezdi 25 milijuna eura za mladu zvijezdu

Podijeli :

Guliver

Bombastična vijest stigla je iz Turske i glasi – Galatasaray je u ponedjeljak poslao Crvenoj zvezdi ponudu od 25 milijuna eura i 15 posto od sljedećeg transfera za Vasilija Kostova.

Prema navodima istog izvora, novinara Ferhata Kiziltasa, Galatasaray još čeka odgovor Crvene zvezde za srpskog bisera.

I ranije se u Turskoj pisalo o interesu Galatasaraya za Kostova, ali nikada ovako konkretno.

🟡🔴 ÖZEL | Galatasaray, Kızılyıldız’ın 18 yaşındaki 10 numarası Vasilije Kostov için 25 milyon Euro + sonraki satıştan %15 pay teklif etti. Pazartesi günü yapılan teklif için yanıt bekleniyor. pic.twitter.com/9n9i63wRwp — Ferhat Kızıltaş (@ferhat_kiziltas) August 12, 2026

Ako je ponuda doista takva, riječ je o iznosu koji na Marakani sigurno ne bi odbili za svog najvećeg bisera. Međutim, postoji problem koji bi mogao usporiti realizaciju transfera.

Pitanje je bi li Crvena zvezda uopće prihvatila bilo kakvu ponudu Galatasaraya, budući da su odnosi između navijača dvaju klubova jako loši zbog ubojstva navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića u Istanbulu.

2014. godine, tada 25-godišnji navijač Crvene zvezde, otputovao je u Istanbul na utakmicu. Ispred dvorane Abdi İpekçi došlo je do sukoba između skupina navijača Crvene zvezde i Galatasaraya. U jednom trenutku izbila je tučnjava, a Ivković je zadobio ubod nožem u prsa. Hitno je prevezen u bolnicu, ali je preminuo od posljedica ozljede.