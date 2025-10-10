Bjelica odbio mogućnost povratka u Austriju: ‘Možda se vratim, ali ne sada. Želim najviše lige’

Podijeli :

Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Guliver Images

Hrvatski trener Nenad Bjelica bez posla je od prošle zime kada se rastao s Dinamom. Ovih dana spominjalo ga se u kontekstu Turske i Austrije, ali od svega toga neće biti ništa.

Bjelica (54) je od strane turskih novinara bio spominjan kao jedan od kandidata za trenera Kayserispora, gdje se u favorita prometnuo Radomir Đalović, a istovremeno se njegovo ime počelo spominjati i u Austriji, zemlji u kojoj ga pamte po dobru.

Kurier je objavio kako je Bjelica velika želja uprave Wolfsbergera, kluba u kojem je Bjelica već radio tri godine i uveo ga u prvu ligu. Međutim, osječki stručnjak otklonio je tu mogućnost.

“Nije istina, nemam nikakav kontakt s WAC-om, čak ni privatno s Dietmarom Rieglerom (op.a. predsjednik kluba). Moji su ciljevi usmjereni na najviše lige. Možda ću se vratiti u budućnosti, ali ne sada”, rekao je Bjelica za Kleine Zeitung.

Nakon Wolfsbergera, bečke Austrije, Spezije, Lecha, Dinama, Osijeka, Trabzonspora, Union Berlina i opet Dinama, Bjelica je u potrazi za novim angažmanom.