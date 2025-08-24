Bizarna situacija u Africi: Prvi puta u povijesti klub osvojio naslov u dvije različite zemlje

Podijeli :

Al Hilal Omdurman je klub iz Sudana te je jedna od najuspješnijih ekipa u toj ligi. Tako nije iznenađenje što su u 2025. godini osvojili svoju domaću ligu, no ove godine to nije jedina država u kojoj je Al Hilal osvojio naslov.

Naime, kako je Sudan zahvaćen ratom, prvi dio sezone je Al Hilal proveo u Mauritaniji gdje je igrao tamošnju ligu kao gost. Tamo se nisu pokazali kao dobri gosti jer su u 30 odigranih utakmica osvojili 67 bodova što je bilo dovoljno za osvajanje lige u svibnju.

Dva mjeseca kasnije priključili su se sudanskoj ligi, odnosno u ligu za prvaka tamošnje lige. Odigrali su sedam utakmica u konkurenciji od osam klubova te su u posljednjem kolu u direktnom dvoboju za naslov svladali Al-Merreikh. Tako su u jednoj sezoni osvojili naslov u dvije različite državi.

Prema dostupnim informacijama, prvi je to slučaj u povijesti nogometa. Tako je najlošija stvar na svijetu, rat, ispisala lijepu nogometnu priču.