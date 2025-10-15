Bivši trener Dinama pronašao novi angažman: Doveo ga je Nikoličius

Podijeli :

AntonioxBalasco via Guliver Image

Igor Jovićević novi je trener poljskog Widzewa iz Łódźa, potvrdio je klub putem svojih društvenih mreža. Potpisao je ugovor do 2027. godine s mogućnošću produljenja, a debitirat će već u petak u utakmici protiv Radomiaka Radom. Njegov dolazak organizirao je sportski direktor Mindaugas Nikoličius, bivši čelnik Gorice i Hajduka, koji u Widzewu tu funkciju obnaša posljednjih šest mjeseci.

Jovićević preuzima momčad od Patryka Czubaka, koji je ekipu vodio manje od dva mjeseca nakon što je u kolovozu smijenjen još jedan hrvatski stručnjak, Željko Sopić. Poljski klub tako ponovno daje povjerenje hrvatskom treneru.

U službenom priopćenju Widzewa naglašeno je kako Jovićević ima bogato europsko iskustvo i značajne uspjehe. Prošle sezone s bugarskim Ludogorecom osvojio je sva tri domaća trofeja – prvenstvo, Kup i Superkup, no nakon završetka sezone napustio je klub zbog privatnih razloga.

„Poznajem Igora već desetak godina s hrvatske scene i uvjeren sam da je on pravi izbor za Widzew. Ima dokazane rezultate u različitim ligama i iskustvo u europskim natjecanjima, a vjerujem da će isto pokazati i ovdje“, izjavio je sportski direktor Nikoličius.

Prije angažmana u Bugarskoj, Jovićević je trenirao niz klubova. U Dinamu je nakratko bio glavni trener tijekom sezone 2019./2020., nakon što je prethodno vodio drugu momčad. Kasnije je radio u Ukrajini, gdje je s Dnjiprom-1 i potom sa Šahtarom iz Donjecka ostvario zapažene rezultate.

Sa Šahtarom je osvojio prvenstvo i stigao do osmine finala Europske lige, nakon što je u Ligi prvaka završio treći u skupini s Real Madridom i RB Leipzigom. Prije dolaska u Ludogorec bio je trener saudijskog Al-Raeda.