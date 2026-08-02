Bivši trener Dinama pobjedom otvorio prvenstvo u Armeniji

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Hrvatski trener Sandro Perković je, nakon što je odveo svoj Noah u treće pretkolo Konferencijske lige, pobjedom otvorio i armensku Premier ligue. U prvom kolu je njegova momčad igrala protiv Syunika kojega su porazili s uvjerljivih 3:0.

Mrežu gostiju načeo je Kalifala Doumbia u 30. minuti da bi 11 minuta kasnije Marko Lazetić pogodio za 2:0 Noaha na poluvremenu.

Do kraja susreta pogodak je zabio 17-godišnji Albert Gareginyan koji je postavio konačnih 3:0.

Noah je tako nastavio dobru formu koju su uhvatili u Europi protiv moldavskog Zimbrua. Izborili su tako treće pretkolo Konferencijske lige gdje će igrati protiv švicarskog Siona.

Sandro Perković je na klupi armenskog kluba od srpnja 2025. godine, a prije toga bio je trener Dinama koji mu nakon završetka sezone 2024./2025. nije produžio suradnju.