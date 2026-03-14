Bivši trener Dinama nakon jedanaesteraca osvojio prvi trofej u Armeniji

Bozidar Vukicevic CROPIX via Guliver

Bivši trener Dinama Sandro Perković došao je do prvog trofeja u Armeniji.

Njegov klub Noah je nakon jedanaesteraca u Superkupu slavio protiv Ararat Armenije.

U regularnom dijelu susret je završio 1:1, a pobjednik je odlučen nakon izvođenja jedanaesteraca. U toj je lutriji uspješnija bila Perkovićeva momčad, koja je slavila ukupnim rezultatom 4:2. Među realizatorima je bio i nekadašnji Hajdukov igrač Marin Jakoliš, dok je ključni penal zabio bivši napadač Zrinjskog, Nardin Mulahusejnović.

Noah i dalje ima priliku sezonu zaključiti s čak tri osvojena trofeja. Nakon trijumfa u Superkupu, momčad Sandra Perkovića čeka i četvrtfinalni ogled u Kupu. U prvenstvu je situacija nešto zahtjevnija jer za vodećim Ararat Armenijom zaostaju osam bodova, ali uz činjenicu da vodeća momčad ima utakmicu više još uvijek postoji realna nada za uključivanje u borbu za naslov.