Bivši trener Dinama nastavio nevjerojatan niz u najluđoj europskoj ligi ove sezone

Bivši trener Dinama Sandro Perković nastavio je sjajan niz sa svojim klubom Noah u armenskoj ligi.

Perkovićeva je momčad u 22. kolu svladala Van 2:0. Nastavljen je tako sjajan ovogodišnji niz u kojem već 6 susreta stižu do pobjede bez primljenog gola.

Unatoč sjajnim utakmicama, Noah drži četvrto mjesto armenske lige, no samo ih bod dijeli od vrha u trenutno najluđoj borbi za naslov među europskim ligama.

Vodeći Urartu trenutačno ima 42 boda, koliko su skupili i Ararat te Alashkert, koji zauzimaju drugo i treće mjesto. Noah i Pyunik, smješteni na četvrtoj odnosno petoj poziciji, imaju bod manje – 41.

Situaciju dodatno komplicira činjenica da momčadi nisu odigrale jednak broj susreta. Alashkert je dosad odigrao 22 utakmice, Urartu 21, dok Ararat, Noah i Pyunik imaju po 20 odigranih dvoboja. U prvenstvu sudjeluje deset klubova, a natjecanje se igra u trokružnom formatu, što znači da svaka momčad mora odigrati ukupno 27 utakmica. S obzirom na to, do kraja sezone utrka za naslov ostaje potpuno otvorena.