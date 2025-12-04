Bivši sportski direktor Osijeka u Brazilu je složio mega momčad: Nakon Cope Libertadores osvojili su i domaće prvenstvo

Podijeli :

xRuanoxCarneiroxRuanoxCarneirox via Guliver Image

Bivši sportski direktor Osijeka Jose Boto nije se proslavio u gradu na Dravi, ali zato u Brazilu Portugalac radi sjajan posao. U 2025. godini otišao je u Flamengo, a tamo je složio nevjerojatnu momčad koja je osvojila dvostruku krunu.

Prije nekoliko dana Flamengo je u finalu Cope Libertadores porazio Palmeiras s 1:0, onda je u noći sa srijede na četvrtak osigurao naslov u brazilskoj Serie A. Protiv Ceare im je trebala pobjeda, a do nje su i došli.

U 37. minuti je Samuel Lino, bivši igrač Valencije i Atletico Madrida, pogodio za 1:0. Bio je to prvi i jedini gol na utakmici te je Flamengo osvojio svoju osmu titulu u domaćem prvenstvu Brazila. Smanjili su tako zaostatak za vodećim Palmeirasom koji ima čak 12 naslova u Serie A.