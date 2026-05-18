Bivši sportski direktor Hajduka odlazi novi angažman pronašao u Izraelu?

Bivši sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius vrlo je blizu novog angažmana i mogao bi preuzeti funkciju u Maccabi Tel Avivu, trenutačno trećeplasiranoj momčadi izraelskog prvenstva.
Litvanac je u Hajduku radio od početka 2021. do ljeta 2024. godine, kada je napustio splitski klub po isteku ugovora. U tom razdoblju imao je, uz predsjednika Lukšu Jakobušića, važnu ulogu u sportskoj politici kluba i slaganju momčadi koja se borila za vrh HNL-a. Nakon odlaska iz Splita karijeru je nastavio u poljskom Widzewu iz Lodza, no ondje se zadržao manje od godinu dana te je klub napustio sredinom studenoga prošle godine.
Po odlasku iz Poljske Nikoličius se vratio u Split, gdje je ponovno živio posljednjih mjeseci, no sada je pred njim mogućnost novog velikog izazova u izraelskom nogometu.
Maccabi Tel Aviv jedan je od najtrofejnijih izraelskih klubova s ukupno 26 naslova prvaka države. Momčad će ovu sezonu završiti na trećem mjestu, što joj osigurava nastup u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. Dva kola prije kraja prvenstva Maccabi zaostaje devet bodova za drugoplasiranim Beitarom, dok vodeći Hapoel Beer Sheva ima dva boda više od Beitara.
