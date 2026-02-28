Bivši napadač Belupa ponovno zabio za novi klub

Nogometaši Dundeeja i Hiberniana su remizirali 3:3 u dvoboju 29. kola škotskog Premiershipa, a novi je pogodak za Hibernian postigao Ante Šuto, do ove zime ponajbolji igrač Slaven Belupa.

Bio je to dvoboj preokreta jer su gosti poveli 1:0, pa je domaćin imao 2:1. Vodili su potom gosti i 3:2, ali sve je završilo uz podjelu bodova.

U 11. minuti Hibernian je poveo pogotkom Eldinga, ali je već u 15. bilo 1:1 nakon što je domaće navijače razveselio Murray. Sve do 72. minute nije bilo rezultatskih promjena, a tada je Graham bio strijelac za domaćih 2:1. Ante Šuto je u igru za goste ušao u 66. minuti, a u 84. je bio strijelac za 2:2. Bio je to njegov već treći prvenstveni pogodak za Hibernian u koji je došao tijekom zimskog prijelaznog roka.

McGrath je u 89. postigao pogodak za 3:2 gostujućeg sastava, a sve je zaključeno kada je Congreve u 95. postavio konačnih 3:3.

U nedjelju se igra veliki derbi Rangers – Celtic.

Hearts je vodeći na ljestvici sa 63 boda. Drugi Rangers ima 58 bodova i utakmicu manje, a treći Celtic ima 54 i dvije utakmice manje. Hibernian je peti i na kontu ima 46 bodova.