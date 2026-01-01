Bivši igrač Liverpoola potpisao za klub s Bliskog istoka

Podijeli :

(AP Photo/Terrance Williams) via Guliver Image

Bivši belgijski nogometni reprezentativac Christian Benteke (35) karijeru će nastaviti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u redovima Al Wahde.

Benteke u klub iz Abu Dhabija dolazi kao slobodan igrač nakon što mu je istekao trogodišnji ugovor s američkim D.C. Unitedom

Napadač rođen u Kinshasi započeo je karijeru u Genku 2007. godine, potom je igrao za Standard Liege, Aston Villu, Liverpool i Crystal Palace.

Za belgijsku reprezentaciju je upisao 45 nastupa i postigao 18 golova.