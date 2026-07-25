Bivši igrač Dinama potpisao za potencijalnog suparnika Modrih u Ligi prvaka

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Goran Mehkek CROPIX via Guliver Images

Nekadašnji polivalentni igrač Dinama, 27-godišnji Robert Ljubičić, službeno je novi nogometaš LASK-a.

Aktualni austrijski prvak doveo je lijevonogog veznjaka na posudbu iz atenskog AEK-a, pri čemu dogovor uključuje i opciju otkupa ugovora na kraju sezone.

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Prema procjeni Transfermarkta, tržišna vrijednost rođenog Bečanina iznosi tri milijuna eura.

Dolaskom u Linz, Ljubičić ponovno spaja puteve s trenerom Dietmarom Kühbauerom, s kojim je uspješno surađivao na samom početku profesionalne karijere u St. Pöltenu.

“Robert je igrač koji će nam sigurno pomoći. Jako se veselim što ću ponovno raditi s njim. Iako je u međuvremenu nešto stariji, uvjeren sam da nije izgubio ništa od svoje energije i mentaliteta”, izjavio je Kühbauer prilikom predstavljanja novog pojačanja.

Ljubičić je u ljeto 2022. godine stigao u Dinamo iz bečkog Rapida. Iako je doveden kao središnji vezni, tadašnji trener Ante Čačić preusmjerio ga je na poziciju lijevog beka uslijed kadrovskih potreba. Ljubičić se brzo prilagodio i izrastao u jednog od ključnih igrača Modrih te je u premijernoj sezoni na Maksimiru upisao 50 nastupa i četiri pogotka, osvojivši naslov prvaka Hrvatske i dva Superkupa.

Ukupno je za Dinamo odigrao više od 70 utakmica uz šest postignutih pogodaka, a početkom 2024. godine prešao je u atenski AEK, s kojim je osvojio naslov prvaka prošle godine.

Dodajmo i kako postoji mogućnost da se Ljubičić vrati na Maksimir u dresu LASK-a, koji je potencijalni Dinamov suparnik u play-off fazi Lige prvaka.