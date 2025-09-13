Bivši HNL-ovac zabio hat-trick u samo 32 minute

Podijeli :

Foto: Tractor City

Domagoj Drožđek briljirao je u dresu iranskog Tractora postigavši hat-trick u samo 32 minute, čime je predvodio svoju momčad do prve pobjede ove sezone. Nakon što su sezonu otvorili porazom i remijem, Tractor je uvjerljivo svladao Aluminium Arak rezultatom 4:1.

Bivši igrač Varaždina i Lokomotive zatresao je mrežu u 9., 41. te još jednom između ta dva gola, osiguravši svojoj momčadi prednost od 3:0 već do kraja prvog poluvremena. Gosti su smanjili zaostatak u sudačkoj nadoknadi prvog dijela preko braniča Behrouza Norouzifarida, no konačni rezultat postavio je Albanac Regi Lushkja u 62. minuti, i to već u svom debiju nakon dolaska iz Egnatije.