Bivši HNL-ovac asistirao za prolazak u polufinale grčkog Kupa

Foto: OFI Crete

U četvrtfinalu grčkog nogometnog Kupa sreli su AEK iz Atene i OFI s Krete. U oba kluba Hrvatska je imala svoje predstavnike, a na kraju je do pobjede došao OFI s minimalnih 1:0.

U ovom susretu je od tri hrvatska predstavnika (Domagoj Vida, Robert Ljubičić, Krešimir Krizmanić) startao samo jedan. To je bio Krizmanić, bivši igrač Gorice, a hrvatski branič odlučio je susret.

On je na poziciji lijevog stopera u trojci zajedno sa svojim suigračima uspješno čuvao prilaze svom golu, a onda je krajem susreta sudjelovao kod jedinog kola OFI Krete. U 80. minuti je Krizmanić uspješno uposlio Talijana Eddieja Salceda koji je pogodio za 1:0 na teškom gostovanju.

Do kraja susreta sačuvali su prednost protiv AEK-a te su s minimalnih 1:0 izborili polufinale grčkog Kupa. Tamo im se otvara manja prilika za finale jer su izbjegli Olympiakos i PAOK koji igraju međusobno te Panathianikos koji je također u tom dijelu ždrijeba.

OFI će tako u polufinalu igrati protiv Levadiakosa koji također ove sezone igra sjajno. Oni su u grčkoj Super ligi na četvrtoj poziciji te imaju najbolji napad lige s 39 postignutih pogodaka. Njihova glavna vedeta je Slovenac Alen Ožbolt koji je u ligi zabio osam golova.

OFI je inače svoj posljednji grčki Kup osvojio davne 1986. godine.