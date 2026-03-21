Bivši dinamovac kroji vrh poljske Ekstraklase: Zabio je dva gola prvoj ekipi lige i bacio ih na drugo mjesto

Nogomet 21. ožu 2026
Konrad Swierad Arena Akcji NEWSPIX.PL --- newspix.pl via Guliver Image

Australski napadač hrvatskih korijena Deni Jurić bio je dvostruki strijelac u derbiju poljske lige između Jagiellonije i Wisle Płock. Jurić, koji je član Wisle od početka ove sezone, time je stigao do svog šestog i sedmog pogotka za klub.

Jurić, koji ima 28 godina, afirmirao se u hrvatskom nogometu nastupajući za Šibenik. Dinamo ga je 2021. godine doveo za milijun eura, no nije se uspio izboriti za mjesto u početnoj postavi.

Veći dio vremena proveo je na posudbama, a za Dinamo je odigrao 17 utakmica i postigao dva gola. Klub ga je 2024. pustio bez odštete u slovenski Koper, dok ga je Wisla prošlog ljeta otkupila za 350 tisuća eura.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet