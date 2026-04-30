Bivši branič Gorice briljira u Grčkoj, žele ga četiri kluba

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Krešimir Krizmanić (25) mogao bi biti jedno od zanimljivijih hrvatskih imena u ljetnom prijelaznom roku.

Nekadašnji igrač Gorice prošlog je ljeta kao slobodan igrač otišao u grčki OFI, a manje od godine poslije oko njega se već vrti ozbiljan interes više klubova.

S OFI-jem ima ugovor do ljeta 2028. godine, a prema Transfermarktu vrijedi milijun eura.

Rudy Galetti naveo je da za Krešimira Krizmanića snažan interes pokazuju Panathinaikos, Levski Sofia, te ruski prvoligaši Lokomotiv Moskva i Krasnodar.