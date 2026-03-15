Bio je dio zlatne generacije juniora Hajduka, sad je otišao u drugoligaša

Robert Matić/hajduk.hr

Karijeru će nastaviti u drugoj ligi.

Marin Ćalušić karijeru nastavlja u Slovačkoj. Ovaj 19-godišnji veznjak potpisao je za Bansku Bystricu, trenutačno vodeću momčad druge lige, donosi Dalmatinski portal.

Ćalušić je prošlog ljeta iz Hajduka otišao u Široki Brijeg. Iako je s klubom ih BiH potpisao ugovor do ljeta 2028. godine, odlučio je otići s Pecare.

Veznjak je bio sjajne generacije juniora Hajduka koji su prije tri godine igrali finale Lige prvaka mladih.

Banska Bystrica je vodeća momčad druge lige s tek jednim porazom u 19 kola i 13 bodova više u odnosu na drugo mjesto koje drži Zlate Moravce.