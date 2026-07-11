BiH reprezentativac napustio Kramarića i potpisao za austrijskog doprvaka

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Red Bull Salzburg

Austrijski doprvak Red Bull Salzburg kompletirao je transfer koji donosi značajne promjene na europskoj nogometnoj mapi.

Bosanskohercegovački reprezentativac Haris Tabaković novi je igrač kluba iz Salzburga, čime su u potpunosti potvrđena ranija saznanja N1.

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Fantastični napadač potpisao je višegodišnji ugovor koji ga veže za Salzburg do 2029. godine. U svom novom klubu zadužio je kultni dres s brojem devet, što jasno oslikava velika očekivanja koja uprava i stručni stožer imaju od njega.

Za 32-godišnjeg napadača austrijski nogomet ne predstavlja nepoznanicu. Upravo je u ovoj zemlji doživio igrački procvat u razdoblju između 2020. i 2023. godine. Noseći dresove Austrije iz Lustenaua i bečke Austrije, Tabaković je postigao impresivnih 67 golova u službenim utakmicama, čime je skrenuo pozornost šire europske javnosti.

Nakon uspješne epizode u Austriji, kvalitetu je potvrdio i na njemačkim terenima. Igrajući za Herthu iz Berlina, bio je najbolji strijelac 2. Bundeslige s 22 postignuta gola. Posljednji angažman imao je pod ugovorom s TSG Hoffenheimom, dok je proteklu sezonu proveo na posudbi u Borussiji Monchengladbach, gdje je u elitnom njemačkom rangu postigao 13 golova. U Hoffenheimu igra i naš reprezentativac Andrej Kramarić.

Salzburg je u potrazi za klasičnim centarforom ciljao profil igrača koji donosi visinu, liderske sposobnosti i dokazanu učinkovitost. Sportski direktor kluba, Marcus Mann, istaknuo je zadovoljstvo realizacijom ovog posla.

“Tražili smo jasan profil za poziciju središnjeg napadača – igrača koji može odmah dati doprinos, posjeduje potrebnu visinu i ličnost te osjećaj za gol. Haris donosi točno te kvalitete. Svojim liderskim osobinama, iskustvom i fizikalijama pružit će važan impuls našoj mladoj momčadi,” izjavio je Mann.

Sam nogometaš ne krije optimizam pred nove izazove u karijeri, naglašavajući da su ambicije kluba u potpunom skladu s njegovim osobnim ciljevima.

“Jako se veselim razdoblju koje je pred nama u Red Bull Salzburgu. Iza mene je sjajno razdoblje u Njemačkoj na kojem sam zahvalan, ali sada sam nevjerojatno uzbuđen zbog novog izazova. Gladan sam uspjeha, a Salzburg također ima velike ambicije – to je savršen spoj,” poručio je Tabaković.

Nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu s reprezentacijom Bosne i Hercegovine, Tabaković se trenutno nalazi na produljenom odmoru, a treninzima novog kluba priključit će se za otprilike dva tjedna.