Benfica mu presudila: Jose Mourinho dobio otkaz u Fenerbahčeu!

AP Photo/Francisco Seco via Guliver Images

Nakon što nije uspio preko Benfice izboriti Ligu prvaka, Jose Mourinho dobio je otkaz u Fenerbahčeu, objavio je turski velikan.

Poraz 1:0 u Lisabonu od Benfice u playoffu Lige prvaka presudio je Joseu Mourinhu pa njegova priča na klupi Fenerbahčea neslavno završava.

“Hvala mu na trudu za našu momčad i želimo mu sve najbolje u budućoj karijeri”, stoji u šturoj objavi za medije Fenerbahčea.

Portugalski je stručnjak na klupi Fenera proveo nešto više od godine dana. Imenovan je trenerom u ljeto 2024. godine i od tada u 62 utakmice ostvario 37 pobjeda, 14 remija i 11 poraza (gol-razlika 139:74).

U domaćem prvenstvu lani je zauzeo drugo mjesto iza prvaka Galatasaraya, od kojeg je ispao u četvrtfinalu Turskog kupa.

Ovog ljeta u trećem pretkolu Lige prvaka prošao je Feyenoord s ukupnih 6:3, a u prvenstvu je već kiksao u prvom kolu odigravši 0:0 s Göztepeom. U drugom je kolu pobijedio Kocaelispor Bruna Petkovića 3:1, a onda je uslijedilo ispadanje od Benfice uz slabu igru u revanšu u Lisabonu.