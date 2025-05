BBC: Može li sin Carla Ancelottija sa sobom u klub dovesti i Modrića?

Podijeli :

AP Photo/Cesar Cebolla via Guliver

Ne prestaju kružiti priče o nastavku karijere Luke Modrića otkako je objavio da napušta Real Madrid. Iako, pisalo se o tome i ranije.

Odlaskom Carla Ancelottija u reprezentaciju Brazila, njegov sin Davide odlučio je ostati u Europi te krenuti u samostalni izazov. Nekoliko se klubova zanima za njega, među kojima je najviše zainteresiran škotski velikan Rangers. Nakon što su se u srijedu održali razgovori na Ibroxu, pokrenula se navodno i priča oko Modrićevog dolaska u Glasgow.

Ugledni novinar BBC-ja i nogometni insajder Guillem Balague piše da se kapetan Vatrenih uopće ne protivi takvom aranžmanu.

“U Real Madridu, igrači su ga uvelike smatrali arhitektom mnogih modernih poboljšanja. Interno, neki vjeruju da Carlo ne bi osvojio toliko u svom drugom mandatu na Bernabeuu bez Davidea uz sebe.

I igrači to znaju, uključujući Modrića. Na pitanje bi li želio doći u Rangers, nije rekao ne. Bilo to realno ili ne, to pokazuje kakvu gravitacijsku privlačnost Davide nosi – potkrijepljenu ne samo poznatim prezimenom, već i povjerenjem elitnih igrača.

I drugi igrači su tražili od Ancelottija da ih odvede u Škotsku”, napisao je Balague.