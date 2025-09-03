Baturina ipak neće kod mlađeg brata u Italiju, seli se u Dansku

Podijeli :

Adam Starszynski PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Iako se šuškalo da bi se mogao pridružiti mlađem bratu Martinu u Italiji, to se ipak sada neće dogoditi.

Talijanski insajder Gianluca di Marzio pisao je da Roka Baturinu želi dovesti Spezia koja je prošle sezone završila na trećem mjestu Serie B. No, od toga neće biti ništa i Roko neće preseliti u Italiju gdje igra njegov mlađi brat Martin za prvoligaša Como.

Roko Baturina seli u Dansku. Novi klub 25-godišnjeg napadača je Horsens, drugoligaš u kojeg dolazi na posudbu iz portugalskog Gil Vicentea.

Roko Baturina (25) igra na poziciji napadača, a od ljeta 2020. godine kad je otišao iz zagrebačkog Dinama u mađarski Ferencvaroš promijenio je dosta klubova.

U Budimpešti je ukupno proveo tri sezone, no većinu vremena je proveo na posudbama u Lechu iz Poznana, Mariboru i španjolskom Racingu.

U ljeto 2023. potpisao je za portugalski Gil Vicente koji ga je isto slao na posudbe, prvo u Racing, a onda i u španjolsku Malagu gdje je proveo posljednjih godinu dana.

U Horsensu ga čekaju trojica Hrvata: Matej Delač, Ivan Miličević i Karlo Lusavec.