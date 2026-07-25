Bara odgovorio na navode Turaka da je Livaković prodan, sve je stalo u dvije riječi

Nogomet 25. srp 202612:35 0 komentara
AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Neizvjesna je i dalje budućnost Dominika Livakovića.

Livaković je službeno i dalje pod ugovorom s turskim Fenerbahčeom. Čini se da u Turskoj neće ostati pa zajedno sa svojim agentom Andyjem Barom traži novo rješenje.

POVEZANO

Prošlu je polusezonu proveo na posudbi u Dinamu, a sada su se turski mediji, točnije Sabah, raspisali kako je Livaković postigao načelni dogovor s grčkim Olympiacosom.

Objavili su da će grčki klub Turcima platiti 4,5 milijuna eura. Na to je Bara imao jednostavan odgovor.

“Nije istina”, poručio je za tportal.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet