Argentinski reprezentativac u rekordnom transferu iz Atletica u River Plate

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AP Photo/Ashley Landis via Guliver

Argentinski reprezentativni veznjak, 25-godišnji Thiago Almada postao je najskuplji igrač u povijesti tamošnje nogometne lige nakon što je stigao iz madridskog Atletica u River Plate za 20 milijuna eura.

Transfer Almade, koji je 2022. godine bio dio argentinske reprezentacije koja je u Katru osvojila naslov svjetskog prvaka, a ranije ovoga ljeta je bio i u sastavu koji je u Sjevernoj Americi osvojio srebro, vrijedan je 20 milijuna eura. Time je oborio prošlogodišnji rekord kada je Kolumbijac Kevin Castano za 16 milijuna eura prešao iz ruskog Krasnodara također u River Plate. Modrić neočekivano dobiva novu ulogu u Milanu?