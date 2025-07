Arda Turan: Luka Modrić je jedan od najboljih koji su ikada igrali nogomet

Podijeli :

Seskimphoto via Guliver Images

Turska legenda i sadašnji trener Šahtara, Arda Turan, komentirao je svoj dolazak u klub na poziv Darija Srne.

Nakon dvije godine u Turskoj, Turan put u mladoj trenerskoj karijeri nastavlja u Šahtaru.

“Darijo je bio veliki igrač, prava legenda. Ali također smatram da je posvetio svoj život vjernosti, jer mogao je igrati u raznim klubovima, ali on je preferirao ostati u Šahtaru. Mislim da to potvrđuje karakter i pokazuje da smo vrlo slični. Prije svega, imamo sličnu nogometnu filozofiju, ali također se dobro poznajemo i vjerujemo jedan drugome”, rekao je Turan za Dnevnik Nove TV.

Turan je kao igrač osvajao naslove s Atleticom i Barcom, ima 11 trofeja, uz europsku broncu s Turskom.

“Mislim da je to bila jedna kompletna priča, jer osvojio sam puno stvari koje jedan turski nogometaš može. Možda jedino žalim što nisam osvojio Ligu prvaka, ali bila je to lijepa, kompletna igračka priča. I zato sam sada započeo novu, sjajnu priču.”

Osvrnuli su se i na četvrtfinale Eura 2008. o kojoj Turan priča često sa Srnom.

“Naravno da pričamo puno o toj utakmici, jer bila je jako važna u našoj povijesti, ali također i za moju karijeru. Naime, bio sam mlad igrač i usudio sam se pucati prvi 11-erac. Ako se dobro sjećam, Srna je bio jedini igrač koji je zabio 11-erac za Hrvatsku. Imali ste sjajnu momčad tada, baš jaku generaciju i igrali ste vrlo dobro u toj utakmici. Možda ste baš zbog te proživljene boli kasnije igrali finala Svjetskog prvenstva. Naravno da se puno šalimo o toj utakmici, ali kasnije ste nas porazili u doigravanju za Europsko prvenstvo i općenito nam nanijeli neke teške poraze.”

U kontaktu je s nekadašnjim suigračima Hrvatima.

“I dalje sam u kontaktu s njima. Neki dan sam baš pričao i s Rakitićem i s Mandžukićem. Ivan je bio sjajan nogometaš, ima sjajan karakter, smiren je i netko kome zaista možete vjerovati. S Mandžukićem možete svašta raditi, on je poput zida na kojeg se uvijek možete osloniti i baš mi se sviđa. Jako cijenim i Tomasa, puno mi je pomogao kada sam bio mladi igrač. Prijateljstva s njima će trajati zauvijek. I svi oni mogu znati, kad god i što god zatrebaju, njihov turski brat je tu. Jako ih volim.”

Pohvale je dobio i Luka Modrić.

“On je istinski lider. Mislim da je Luka Modrić jedan od najboljih koji su ikada igrali ovu igru. Još važnije, malo je igrača koji igraju tako korektno kao on. To je jako važno za mlađe generacije, jer on daje inspiraciju svojim karakterom. Iznimno ga cijenim i ponosan sam što sam toliko puta igrao protiv njega. Moram reći da smo baš neki dan telefonski razgovarali, Darijo, Luka i ja. Čudesan nogometaš, pravi primjer i uzor mladim nogometašima i djeci općenito diljem svijeta.”