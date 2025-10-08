Arapi srpskom nogometašu ponudili jedan od najvećih ugovora današnjice

Podijeli :

Srpski nogometaš Sergej Milinković-Savić dobio je vrlo izdašnu ponudu za nastavak karijere od kluba Al-Hilal. Saudijski velikan ponudio mu je novi trogodišnji ugovor vrijedan ukupno 70 milijuna eura, uz dodatnih 10 milijuna eura bonusa za potpis. Sve isplate su neto, bez poreza, što ugovor čini posebno atraktivnim.

Milinković-Savić, koji je ranije važio za jednog od najboljih veznih igrača u Europi, godinama je bio na meti velikih klubova poput Juventusa, Real Madrida i više engleskih momčadi. Ipak, Lazio je za njega tražio više od 100 milijuna eura, zbog čega transfer nije realiziran.

U ljeto 2023. godine, Milinković-Savić je iznenadio nogometni svijet odlučivši se za odlazak u Saudijsku Arabiju, gdje je potpisao ugovor s Al-Hilalom vrijedan oko 50 milijuna eura na tri godine. Taj ugovor istječe sljedećeg ljeta, a mediji su nagađali o mogućem povratku u Europu – ponajviše u Juventus.

No, Al-Hilal želi zadržati svog veznjaka i spremio mu je novi unosan trogodišnji ugovor. Trenutno zarađuje 15,5 milijuna eura godišnje, a do kraja važećeg ugovora ukupna zarada mogla bi premašiti 50 milijuna eura, što ga svrstava među najplaćenije nogometaše regije i svijeta.

Za Al-Hilal je do sada upisao 102 nastupa, zabio 30 golova i dodao 26 asistencija. Prije toga, igrao je za Lazio (341 nastup), Genk i Vojvodinu.

Što se tiče reprezentacije Srbije, Milinković-Savić nije igrao posljednjih godinu dana, jer je odlučio ne nastupati dok je Dragan Stojković izbornik. U nacionalnom dresu skupio je 54 nastupa i 9 pogodaka, a njegov povratak zasad se ne očekuje.