Ante Vukušić ima novi klub, vraća se na ‘čizmu’

Ante Vukušić karijeru nastavlja u Italiji.
Sinjski dijamant potpisao je za Acireale, klubom sa Sicilije koji se natječe u četvrtoj ligi.
Vukušić je prvi dio sezone proveo u Croatiji Zmijavci, a nakon razlaza s dalmatinskim drugoligašem odlučio se za novi inozemni izazov.
Za iskusnog, 34-godišnjeg napadača, Italija nije nepoznanica. Iz Hajduka je transferiran u Pescaru, a prije četiri i pol godine jednu polusezonu proveo je u Messini.
