Andrijašević zabio dva pogotka u remiju svog kluba

xIonxAlcoba/PRESSINPHOTOx via Guliver

U okviru 22. kola kineske Superlige, Meizhou i Zhejiang su odigrali uzbudljiv susret koji je završio bez pobjednika, rezultatom 2:2. Junak gostujuće momčadi bio je Franko Andrijašević, bivši igrač Dinama, Hajduka i šampionske Rijeke, koji je postigao oba pogotka za Zhejiang.

Domaćin je poveo u 41. minuti iz jedanaesterca, no Andrijašević je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena zabio dva gola, najprije u 47., a zatim i u 50. minuti. Tako je preokrenuo rezultat u korist svoje momčadi. Ipak, Zhejiang nije uspio sačuvati prednost jer je Brazilac Rodrigo Henrique u nastavku izjednačio i donio bod domaćima.

Unatoč remiju, kapetan Zhejianga ponovno je potvrdio sjajnu formu. Ove sezone skupio je već devet pogodaka i pet asistencija, a u ovom je susretu briljirao. Zabilježio je 47 dodira, 28 preciznih dodavanja iz 34 pokušaja, dva uspješna driblinga, četiri osvojena duela i visoku ocjenu 8,8 prema Sofascoreu.

Zhejiang ostaje šesti na tablici, dok je Meizhou i dalje u zoni borbe za ostanak na 13. mjestu. Sljedeći izazov za Andrijaševića i njegovu momčad bit će 13. rujna protiv Qingdaa.