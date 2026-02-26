Američka ekipa u tamošnjoj Ligi prvaka pobijedila s 13:0

Podijeli :

xRebekahxWynkoopx/xSPPx spp-en-ReWySp-1274 via Guliver Image

U Sjevernoj Americi se, kao i u Europi, trenutačno igra Liga prvaka. Tamo je u tijeku šesnaestina finala, a jedan dvomeč posebno se istaknuo.

Riječ je o susretu američkog Cincinattija i Universidad O&M-a koji dolazi iz Dominikanske Republike. Već sam spomen država iz kojih dolaze klubovi jasno je da su velike razlike u pitanju, no rijetki bi očekivali rezultat kojim je taj dvomeč završio.

U prvom susretu na gostovanju u Dominikanskoj Republici Cincinnati je slavio s uvjerljivih 4:0 pa se možda očekivalo da će opuštenije ući u uzvrat. No, to se nije dogodilo i klub iz Ohija je već do poluvremena vodio s 4:0, a susret je na kraju završio s pobjedom od 9:0 što je značilo da su s ukupnih 13:0 izborili osminu finala Lige prvaka.

Tamo će igrati protiv meksičkog Tigresa koji će sigurno biti znatno zahtjevniji suparnik.