Aleksandar Mitrović ostaje na Bliskom istoku: Iz Saudijske Arabije seli u Katar

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Standardni srpski reprezentativac Aleksandar Mitrović je prije nekoliko godina iz Fulhama preselio na Bliski istok, odnosno u saudijski Al Hilal. Tamo igra od 2023., a sada se odlučio na novo poglavlje i odlazak u Katar.

Napadač sa 100 naslova za Srbiju prelazi u katarski Al-Rayyan. Informaciju je prenio talijanski novinar Fabrizio Romano, ali nepoznato je o kojoj cifri je riječ jer je Mitrović još uvijek imao godinu ugovora sa saudijskim Al Hilalom.

Bit će ovo Srbinu druga avantura na Bliskom istoku. Prije toga je 30-godišnji napadač igrao za Teleoptik, Partizan, Anderlecht, Newcastle United te Fulham. Najveći trag ostavio je u bijelom dijelu zapadnog Londona. Tamo je za Fulham u 173 ligaška nastupa zabio čak 97 golova.