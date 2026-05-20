Albert Riera već dobio ponude za novi angažman nakon rastanka s Eintrachtom?

Podijeli :

Jure Banfi

Samo nekoliko dana nakon odlaska iz Frankfurta, Albert Riera već se našao među glasinama koje ga sele natrag na trenersku klupu. Iz Bugarske stižu informacije da Španjolca na mjestu glavnog trenera želi tamošnji Ludogorec.

Iako se njegova avantura u Frankfurtu nije rasplela prema željama i očekivanjima, jasno je da Albert Riera neće dugo čekati na burzi rada.

Nije malo onih koji, s obzirom na ispražnjenu trenersku klupu Maribora, razmišljaju čak i o tome da bi se Španjolac na ljeto mogao vratiti u Sloveniju te nakon Olimpije i Celja preuzeti i najtrofejniji slovenski klub. No, to su glasine bez realne osnove. Španjolac doista planira povratak na trenersku klupu, ali to, ako ne dođe do velikog preokreta, neće biti u državi u kojoj je dosad imao najveće trenerske uspjehe.

POVEZANO Riera više nije trener Eintrachta: ‘Ništa ne bih mijenjao’

Kako javljaju bugarski mediji, Albert Riera visoko je na listi želja bugarskog velikana Ludogoreca, koji je ove sezone nakon dugog niza godina predao naslov državnog prvaka Levskom iz Sofije. Za ljeto klub iz Razgrada, koji je u prošlosti vodio i Ante Šimundža, planira veliko renoviranje – kako igračkog kadra, tako i stručnog stožera.

To što je Španjolac želja Ludogoreca zapravo nije nikakvo iznenađenje, budući da su ga „orlovi“ iz Bugarske ozbiljno vabili na svoju klupu još u vrijeme dok je bio trener Celja. To je, uostalom, prilikom Rierina odlaska u Frankfurt javno priznao i predsjednik grofova Valerij Kolotilo.

“Bilo je teško još od studenog. Prebrodili smo ponude Crvene zvezde, zagrebačkog Dinama, Ludogoreca… Vrlo ozbiljnu ponudu poslao je i moskovski Spartak“, otkrio je čovjek koji je sa svojim suradnicima preporodio klub iz kneževskoga grada.

Međutim, Ludogorec ni blizu nije jedini koji se zanima za usluge uspješnog Španjolca. Grčki izvori kolegama sa slovenskog Sport Kluba rekli su da je ime Alberta Riere u mislima i čelnika PAOK-a. I u Solunu se na ljeto očekuju promjene, jer slovi da je trener Razvan Lucescu jedan od kandidata za novog stratega turskog Bešiktaša.

No, ni u slučaju PAOK-a nije iznenađenje što se Riera spominje u kontekstu posla u tom klubu. Još je prije i grčki velikan u prošlosti zvao Celje i raspitivao se o tome bi li iz kneževskoga grada mogao odvesti karizmatičnog trenera. Grofovi su njihovu ponudu tada naravno odbil.