Ajax bi u svibnju zbog koncerta pop-zvijezde mogao domaće utakmice igrati na drugom stadionu

Ajax, najveći nizozemski klub u povijesti, ove godine igra možda i jednu od najlošijih sezona od svog osnutka. Nalaze se na petom mjestu nizozemske Eredvisie, a to bi im na kraju sezonu moglo donijeti brojne probleme.

To peto mjesto znači da se trenutačno nalaze na poziciji koja donosi kvalifikacije za Konferencijsku ligu. Tamo bi bili nositelji što znači da bi 20. svibnja prvu utakmicu odigrali na domaćem terenu (trenutačno bi im protivnik bio Heerenveen).

No, u svibnju je Johan Cruijff arena predodređena za druge događaje, odnosno za koncert popularnog Britanca Harryja Stylesa. On će u Amsterdamu zbog nevjerojatne potražnje odraditi čak 10 koncerata u razdoblju od 16. svibnja do petog lipnja.

Ono gdje se javlja problem je koncert koji se održava 20. svibnja. Tada bi Ajax, ako završi na petom ili šestom mjestu, trebao odigrati domaću utakmicu doigravanja za Konferencijsku ligu.

Tada bi Kopljanici, za koje igra i hrvatski reprezentativac Josip Šutalo, trebali naći zamjenski stadion. U finalu bi, po sadašnjem poretku u Eredivisie, Ajax bio domaćin te tada ne bi bilo problema jer 24. svibnja Harry Styles nema svoj koncert.

