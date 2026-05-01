19-godišnja nogometašica odvela švedski klub do naslova u novom UEFA-inom natjecanju

xPeterxSonander/SPPx Sportspressphoto_SPR135638 via Guliver Image

UEFA je u sezoni 2025./2026. uvela novo europsko natjecanje za žene. Osim Lige prvakinja, nogometašice su u novoj sezoni nastupale i u UEFA Europa Cupu. Tamo su se prvo odradile kvalifikacije pa se odmah otišlo u nokaut fazu gdje su se najbolje snašle švedske ekipe Hacken i Hammarby. Na kraju su u finalnom dvomeču odigrale zanimljivo finale koje je na kraju s ukupnih 4:2 otišlo na stranu Hackena.

U prvoj utakmici je Hacken slavio golom 19-godišnje Felicije Schroder da bi u drugom susretu bilo znatno uzbudljivije.

Poveo je Hacken 2:0 golovima iste igračice. Schroder je bila raspoložena pa je u šestoj i devetoj minuti zabila za 1:0 i 2:0, odnosno ukupnih 3:0 Hackena.

Ipak, nadu Hammarbyju donijele se Svea Rehnberg i Elin Sorum jer su u 26. i 47. minuti zabile za 2:2.

Povratak ipak nisu uspjele ostvariti jer je nevjerojatna Schroder zabila i svoj treći gol na utakmici u 53. minuti. 19-godišnja Šveđanka tako je zabila ukupno četiri gola u finalu premijernog Europa Cupa te je odnijela titulu najboljeg strijelca novog natjecanja.

Hacken je inače i osvajač švedske lige pa su tako svakako osigurale mjesto u kvalifikacijama Lige prvaka. No, titula u Švedskoj donosi im drugo pretkolo dok im ovaj naslov u Europa Cupu donosi treće pretkolo te će biti korak bliže eliti ovoga ljeta.