120 tisuća navijača u deliriju zbog Hrvata, na korak su do povijesnog uspjeha

(AP Photo/Vahid Salemi)

Više od 120 tisuća ljudi okupilo se u Iranu na utakmici Tractora i Esteghlala u 24. kolu tamošnjeg prvenstva kako bi podržali Tractor, klub u kojem Hrvati imaju ogroman utjecaj, u pohodu na naslov prvaka. Tractor je na koncu i pobijedio 2:1 te tako pobjegao drugoplasiranom Sepahanu na četiri boda razlike, a uz to ima i utakmicu manje.

Klubu iz grada Tabriza to bi bila prva titula iranskog prvaka u povijesti, a do nje bi je doveo hrvatski trener Dragan Skočić. Skočić je Tractor preuzeo uoči starta ove sezone, nakon što je prethodno bio izbornik hrvatske U-21 reprezentacije, i radi sjajan posao. Prepoznali su to i navijači, koji su u ogromnom broju podržali Tractor protiv Esteghlala, a mogla se vidjeti i velika bakljada.

Skočiću je ovo peti iranski klub koji vodi u karijeri, ali i njemu bi ovo bila prva titula prvaka u zemlji čiji je bio i izbornik. U Tractoru on, doduše, nije jedini Hrvat. Važnu ulogu u momčadi imaju Igor Postonjski, Domagoj Drožđek i Tomislav Štrkalj, koje smo do prošle godine gledali u SuperSport HNL-u.

Štrkalj, koji je u Tractor došao iz Slaven Belupa, ima osam golova ove sezone. Drožđek, donedavni Varaždinov napadač, došao je u zimskom prijelaznom roku poslije kratke epizode u ciparskom Apollonu te je dosad zabio dva gola, dok bivši kapetan Varaždina Postonjski, koji je primarno zadnji vezni, ima dvije asistencije.

“Na derbiju protiv Persepolisa gledalo nas je više od 100.000 ljudi. Nakon svake gostujuće pobjede dočekuju nas na aerodromu, pjevaju i vesele se. Kad izađemo na kavu ili u restoran, ljudi dolaze u grupama da se slikaju s nama, skandiraju nam na svakom koraku.”

Uz Skočića, u stručnom stožeru su i pomoćni treneri Vjekoslav Miletić i Nenad Nikolić te analitičar Dino Žiška. Sedmočlana hrvatska kolonija na putu je do povijesnog uspjeha, a Skočić je uz to dodao:

“Svima smo pokazali kakvi smo mi Hrvati. Puno puta sam čuo da ovakve strance još nisu imali, u smislu ljudskih odnosa. Svakako su opravdali dolazak i na terenu i izvan njega.”